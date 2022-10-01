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نصرالله: كنزنا في البحر ونحن قادرون على استخراجه

Lebanon 24
01-10-2022 | 10:38
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"كنزنا في البحر".. نصرالله: نأمل بأن يتم الوصول إلى تشكيل حكومة في الأيام القليلة المقبلة
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01/10/2022 22:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نأمل بأن تكون خواتيم ملف الترسيم البحري جيدة مما سيفتح أفاقاً جديدة وواعدة للشعب اللبناني
lebanon 24
01/10/2022 22:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الدولة هي التي تأخذ القرار التي تراه مناسباً لمصلحة لبنان في الترسيم ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف
lebanon 24
01/10/2022 22:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: في موضوع الحدود البحرية وبعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف... هذه خطوة مهمة جداً
lebanon 24
01/10/2022 22:34:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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