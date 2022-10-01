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نصرالله: الحدث الروسي - الأوكراني لم يعُد حدثا اقليميا لكن مع الاحداث الأخيرة نحن أمام تطور دولي كبير وهائل سيترك انعكاسه على كل العالم ولبنان معني بمواكبة هذا التطور من موقع المسؤولية والحرص
Lebanon 24
01-10-2022
|
10:48
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