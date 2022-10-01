نصرالله: الحدث الروسي - الأوكراني لم يعُد حدثا اقليميا لكن مع الاحداث الأخيرة نحن أمام تطور دولي كبير وهائل سيترك انعكاسه على كل العالم ولبنان معني بمواكبة هذا التطور من موقع المسؤولية والحرص

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