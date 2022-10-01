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بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل بعد انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون إلى روسيا

Lebanon 24
01-10-2022 | 12:50
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