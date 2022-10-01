Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: بعثت برسالة لنظيري الروسي حذرته فيها من أية تصرفات خطيرة

Lebanon 24
01-10-2022 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة على أفراد من عائلة رئيس الحكومة الروسية ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الأمن
lebanon 24
02/10/2022 14:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: التزامنا تجاه أوكرانيا سيظل ثابتا في مواجهة الغزو الروسي غير المبرر
lebanon 24
02/10/2022 14:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزينتسيف يخلف بولغاكوف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي
lebanon 24
02/10/2022 14:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إعفاء نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون اللوجستية من مهامه (الجزيرة)
lebanon 24
02/10/2022 14:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:07 | 2022-10-02
07:05 | 2022-10-02
07:04 | 2022-10-02
07:03 | 2022-10-02
06:58 | 2022-10-02
06:54 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website