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وزير الدفاع اليوناني: لنا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن جزرنا رغم التهديدات التركية

Lebanon 24
01-10-2022 | 16:20
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