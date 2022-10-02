Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي من الديمان: الغليان الشعبي اليوم ادرك ان عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل تخريبي لضرب المركز الاساسي في الدولة

Lebanon 24
02-10-2022 | 03:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر الديمان: ليس على اجندة البطريرك الراعي اليوم لقاء مع اللواء عباس ابراهيم وكل ما ذكر في الاعلام عن اتصالات بينهما عار عن الصحة (الجديد)
lebanon 24
02/10/2022 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: تعمّد الشغور الرئاسي خيانة بحقّ لبنان وانتخاب رئيس جديد هو المطلب الاوحد
lebanon 24
02/10/2022 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: الهدف من الحملات هو طيّ مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
02/10/2022 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: سنواصل الدعوة الحثيثة لتشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية
lebanon 24
02/10/2022 14:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:07 | 2022-10-02
07:05 | 2022-10-02
07:04 | 2022-10-02
07:03 | 2022-10-02
06:58 | 2022-10-02
06:54 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website