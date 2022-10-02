Advertisement

أخبار عاجلة

الحلبي: نعمل مع وزارة المال على دفع كافة المستحقات المتأخرة للاساتذة

Lebanon 24
02-10-2022 | 03:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير التربية عبّاس الحلبي: نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة (LBCI)
lebanon 24
02/10/2022 14:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من المُدراء في وزارة "الماليّة".. ماذا فيه؟
lebanon 24
02/10/2022 14:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
lebanon 24
02/10/2022 14:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي لوزارة المالية حول تغيير سعر الصرف... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
02/10/2022 14:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:07 | 2022-10-02
07:05 | 2022-10-02
07:04 | 2022-10-02
07:03 | 2022-10-02
06:58 | 2022-10-02
06:54 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website