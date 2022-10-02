Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على أحد طواقمنا قرب حاجز بيت فوريك شرقي نابلس

Lebanon 24
02-10-2022 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة
lebanon 24
02/10/2022 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس
lebanon 24
02/10/2022 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص الاحتلال الحي قرب مخيم عسكر الجديد بنابلس
lebanon 24
02/10/2022 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل شاب فلسطيني وإصابة 16 في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الفارعة شمال شرقي الضفة الغربية
lebanon 24
02/10/2022 14:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:07 | 2022-10-02
07:05 | 2022-10-02
07:04 | 2022-10-02
07:03 | 2022-10-02
06:58 | 2022-10-02
06:54 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website