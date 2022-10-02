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المطران عوده: نفتقر إلى مسؤولين يكيلون بمكيال واحد ونأمل أن يصل إلى الحكم رئيس قويّ يملك رؤية وبرنامجاً وليس جائعاً إلى السلطة والمال

Lebanon 24
02-10-2022 | 05:36
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