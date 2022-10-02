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الدفاع الروسية تعلن مقتل مستشارين أجنبيين في مركز أمني أوكراني في دنيبروبيتروفيسك (العربية)

Lebanon 24
02-10-2022 | 07:55
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