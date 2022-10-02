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رويترز عن مسؤول في الشرطة الإندونيسية: إصابة أكثر من 320 شخصا في أحداث التدافع والشغب في ملعب في إندونيسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
02-10-2022 | 08:37
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