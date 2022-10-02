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خارجية السويد تعبر عن دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي لتمديد الهدنة في اليمن (العربية)

Lebanon 24
02-10-2022 | 09:44
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