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وزارة الدفاع الألمانية: ألمانيا والدنمارك والنرويج ستمول شراء 16 مدفع هاوتزر بقيمة 92 مليون يورو لصالح أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
02-10-2022 | 10:00
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