Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس العسكري الذي تمت الإطاحة به في بوركينا فاسو يوافق على الاستقالة

Lebanon 24
02-10-2022 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: سماع أصوات تبادل لإطلاق النار وسط واغادوغو عاصمة بوركينافاسو بعد يوم من الانقلاب الذي أطاح بالمجلس العسكري الحاكم
lebanon 24
02/10/2022 22:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القائد العسكري الجديد في بوركينا فاسو يقول إن الرئيس المعزول لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي
lebanon 24
02/10/2022 22:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: عسكريون يسيطرون على هيئة الإذاعة الحكومية في بوركينا فاسو ويعلنون الإطاحة بالرئيس الانتقالي العقيد بول هنري داميبا
lebanon 24
02/10/2022 22:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تنفي تورطها بالانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
lebanon 24
02/10/2022 22:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:24 | 2022-10-02
14:16 | 2022-10-02
12:55 | 2022-10-02
11:30 | 2022-10-02
11:08 | 2022-10-02
10:35 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website