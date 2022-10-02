Advertisement

أخبار عاجلة

الناطق باسم محور تعز: الحوثيون قصفوا بالمدفعية مواقع الجيش الوطني في المدينة

Lebanon 24
02-10-2022 | 18:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: القوات العسكرية الروسية تقصف 7 مواقع بالمدفعية والصواريخ في خاركوف وزابوروجيا وميكولاوف (الشرق)
lebanon 24
03/10/2022 04:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الانفصاليين في دونيتسك: الجيش الأوكراني يحاصر جزئياً المواقع الروسية في مدينة ليمان والوضع هناك مقلق
lebanon 24
03/10/2022 04:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كلودين عون عرضت مع قائد الجيش مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن
lebanon 24
03/10/2022 04:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في العيشية.. احتفالٌ تكريمي لقائد الجيش وتسميةُ ساحة باسمه (صور + فيديو)
lebanon 24
03/10/2022 04:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:30 | 2022-10-02
20:00 | 2022-10-02
19:30 | 2022-10-02
19:30 | 2022-10-02
19:06 | 2022-10-02
18:36 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website