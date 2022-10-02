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الرئيس البرازيلي الحالي بولسونارو يحصل على 47.9% في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 20 بالمائة من الأصوات

Lebanon 24
02-10-2022 | 18:36
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