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هيئة الانتخابات في البرازيل: سيتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات

Lebanon 24
02-10-2022 | 19:30
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