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الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركز تعليمي في كابل إلى 43 قتيلا

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:47
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