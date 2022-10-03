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الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه عجزا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي
Lebanon 24
03-10-2022
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02:15
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