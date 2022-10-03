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بو صعب: كان هناك خلاف اساسي قبل اسبوعين من شأنه ان يطيح بالإتفاقية ولكن هذا الخلاف تبدد خلال الزيارة الأخيرة الى نيويورك

Lebanon 24
03-10-2022 | 05:17
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03/10/2022 18:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من نيويورك: تقدم على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وبالتالي فان الحل النهائي لم ينجز بعد.
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03/10/2022 18:48:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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