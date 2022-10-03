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خامنئي: الاحتجاجات على وفاة "مهسا أميني" مخطط لها لها ولم ينظمها "إيرانيون عاديون"

Lebanon 24
03-10-2022 | 05:48
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