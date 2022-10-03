عون: حريص على انجاز الإصلاحات التي وعدنا صندوق النقد الدولي بها، والتدقيق الجنائي مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي تعثرت مرات بفعل ضغوط المتورطين

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