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"رويترز": المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية موجود في باريس لإجراء مباحثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان

Lebanon 24
03-10-2022 | 06:17
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