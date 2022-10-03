"رويترز": المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية موجود في باريس لإجراء مباحثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان

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