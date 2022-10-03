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أخبار عاجلة
الرئيس ميقاتي من بعبدا: كانت لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي
Lebanon 24
03-10-2022
|
08:33
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