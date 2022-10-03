بوصعب: العدو الاسرائيلي يعرف مكمن القوة لدى لبنان وهو معروف بفضل معادلة الشعب الجيش والمقاومة ووحدة الموقف الذي عبر عنه لبنان اليوم ايضًا من مكامن القوة

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