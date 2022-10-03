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صادق: حلّ موضوع الطاقة سهل لكنه بحاجة لقرار

Lebanon 24
03-10-2022 | 09:24
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غرّد النائب وضاح صادق على "تويتر"، قائلًا: "700 مليار ليرة تُصرف سنويًا على المازوت لضمان استمرارية أوجيرو، هي دليل صغير على ما تصرفه المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين بسبب غياب الكهرباء".

 
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واضاف: "حل موضوع الطاقة سهل وسريع لكنه بحاجة الى قرار يوقف امتصاص ما تبقى من دماء اللبنانيين من قِبل مافيا المازوت المحميين من احزاب السلطة، اصحاب القرار".

 

ولفت صادق الى أنّ "موازنة اوجيرو التي عرضها اليوم مديرها العام عماد كريدية بحضور الوزير جورج قرم تؤكد وهم الموازنة التي تم اقرارها".

 
 
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