جعجع: نقوم بجهد كبير في موضوع توحيد صفوف المعارضة ونحن كـ"قوات لبنانيّة" بادرنا في هذا الأمر عبر التنازل عن الترشح ونحن الحزب التكتل الأكبر في البرلمان

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