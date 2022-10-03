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جعجع: المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع أفرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم واحد ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابيّة في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة وميشال معوّض هو المرشح النهائي

Lebanon 24
03-10-2022 | 11:13
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