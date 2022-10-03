Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: الكتل النيابيّة هي المسؤولة بالدرجة الأولى من أجل الإتيان برئيس سيادي قادر على إقرار الإصلاحات وعندها تعود الدول العربيّة والغربيّة للإهتمام بلبنان

Lebanon 24
03-10-2022 | 11:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: للاتيان برئيس سيادي وإصلاحي يضعُ البلاد على سكة الإنقاذ
lebanon 24
04/10/2022 03:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لترسيم الحدود هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي بابعتبار أن هناك اتفاق فيه تكمن مصلحة لبنان لهذا السبب غض النظر
lebanon 24
04/10/2022 03:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: حريص على انجاز الإصلاحات التي وعدنا صندوق النقد الدولي بها، والتدقيق الجنائي مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي تعثرت مرات بفعل ضغوط المتورطين
lebanon 24
04/10/2022 03:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بيروت ملتزمة بالتوصل الى اتفاق وذلك بعد انتقاد صندوق النقد الدولي للبنان بالتباطؤ بتنفيذ الإصلاحات
lebanon 24
04/10/2022 03:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:27 | 2022-10-03
19:14 | 2022-10-03
19:03 | 2022-10-03
18:55 | 2022-10-03
18:50 | 2022-10-03
18:48 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website