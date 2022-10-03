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وزيرا خارجية مصر واليونان: الحكومة الليبية المقالة من البرلمان لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية (الشرق)

Lebanon 24
03-10-2022 | 13:19
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