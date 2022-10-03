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رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للـ"أل بي سي": لم أفقد الأمل ولن أفقده ورغم كل العقبات لا بد أن يخرج لبنان الجديد ويمكن تلخيص ذلك بإلغاء الطائفية السياسية

Lebanon 24
03-10-2022 | 14:35
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