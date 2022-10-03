جنبلاط عن تطبيق القرارات الدولية: أذكّر الأميركيين والفرنسيين والسعوديين بالقرار 242 المرتبط بفلسطين وأذكّر بلينكن أن إسرائيل تغيّر بمعالم الضفة الغربية وتتعدّى على الجولان

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