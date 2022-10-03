جنبلاط: لبنان بحاجة لحزب الله دفاعياً لكن المطلوب أن تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة اللبنانية وهذا يُترجم لاحقاً في الاستراتيجية الدفاعية

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