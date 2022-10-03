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مسؤول عسكري أميركي: واشنطن لم تلحظ بعد أي تعزيزات عسكرية روسية واسعة النطاق داخل أوكرانيا

Lebanon 24
03-10-2022 | 15:43
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