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مجلس الاتحاد الروسي يوافق على قانون بضم المقاطعات الأوكرانية الأربع إلى سيادة موسكو (سكاي نيوز)
Lebanon 24
04-10-2022
|
03:21
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