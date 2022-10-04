27
o
بيروت
29
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الحلبي: نطرق أبواب الجهات المانحة للتأكيد على أنه لا يجوز أن يخسر أبناؤنا تعليمهم بسبب النقص في التمويل
Lebanon 24
04-10-2022
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نقدر جهود الوزير الحلبي المتواصلة التي أدت إلى تأمين عطاءات للأساتذة وتحقيق حوافز من الجهات المانحة مما سهل التعليم الحضوري في العام الدراسي المنصرم
Lebanon 24
ميقاتي: نقدر جهود الوزير الحلبي المتواصلة التي أدت إلى تأمين عطاءات للأساتذة وتحقيق حوافز من الجهات المانحة مما سهل التعليم الحضوري في العام الدراسي المنصرم
04/10/2022 21:04:27
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية عبّاس الحلبي: نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة (LBCI)
Lebanon 24
وزير التربية عبّاس الحلبي: نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة (LBCI)
04/10/2022 21:04:27
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عبّاس الحلبي: القانون 515 اتاح لوزارة التربية عدّة اجراءات والمبدأ الاساسي ان موازنة المدارس الخاصة توضع بالليرة وبالتالي لا يجوز الا ان يكون القسط بالليرة اللبنانية وموقف الوزارة واضح الموازنة بالليرة والاقساط بالليرة (LBCI)
Lebanon 24
عبّاس الحلبي: القانون 515 اتاح لوزارة التربية عدّة اجراءات والمبدأ الاساسي ان موازنة المدارس الخاصة توضع بالليرة وبالتالي لا يجوز الا ان يكون القسط بالليرة اللبنانية وموقف الوزارة واضح الموازنة بالليرة والاقساط بالليرة (LBCI)
04/10/2022 21:04:27
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بلبلة وطوابير بسبب الاغلاق..محطات الوقود تفتح أبوابها في هذه المنطقة!
Lebanon 24
بعد بلبلة وطوابير بسبب الاغلاق..محطات الوقود تفتح أبوابها في هذه المنطقة!
04/10/2022 21:04:27
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
02:41 | 2022-10-04
04/10/2022 02:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
15:23 | 2022-10-03
03/10/2022 03:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
17:13 | 2022-10-03
03/10/2022 05:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
16:45 | 2022-10-03
03/10/2022 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
16:00 | 2022-10-03
03/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:01 | 2022-10-04
اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضم روسيا لأراض أوكرانية الاثنين المقبل (العربية)
14:01 | 2022-10-04
المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن جدد دعمه لأمن اليابان خلال اتصاله مع رئيس الوزراء الياباني (الجزيرة)
13:57 | 2022-10-04
البيت الأبيض: لن نعلق على أي إجراء متوقع لـ"أوبك" حتى يكون هناك قرار وتركيزنا الآن ضمان تزويد الأسواق بما يكفي لتلبية الطلب (الشرق)
13:56 | 2022-10-04
موسكو: إمدادات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا تقرب روسيا و"الناتو" من مواجهة عسكرية مباشرة (روسيا اليوم)
13:38 | 2022-10-04
مقتدى الصدر: أول خطوة للإصلاح التدريجي في العراق هي عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها في الحكومة المقبلة (سكاي نيوز عربية)
13:23 | 2022-10-04
وزير الخارجية البريطاني يحذر روسيا من عواقب الخيار النووي (سكاي نيوز عربية)
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
04/10/2022 21:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact