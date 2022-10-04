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الحلبي: سأدعو قريباً لعقد ورشة عمل لإنقاذ الجامعة اللبنانية لأنها هي أيضاً مسؤولية وطنية وتوقفها عن العمل يكون ضربة قاضية لنظام التعليم لاسيما التعليم العالي في لبنان

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:03
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