رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من فندق "فينيسيا": نلتقي اليوم لنشهد معاً إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان: نحو مئوية جديدة ولنحتفل ايضاً بنهوض الفندق من جديد

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