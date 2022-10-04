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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من فندق "فينيسيا": نلتقي اليوم لنشهد معاً إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان: نحو مئوية جديدة ولنحتفل ايضاً بنهوض الفندق من جديد

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:03
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