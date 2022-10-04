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ميقاتي: صحيح أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم أقسى من كل التجارب الماضية لكن ما سمعناه واطلعنا عليه في اللقاء يبعث الأمل في نفوسنا بأن هذا الجيل الشاب، سيتسلم زمام المبادرة وسينهض بلبنان

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:06
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ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد
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