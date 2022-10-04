ميقاتي: صحيح أن ما يعيشه اللبنانيون اليوم أقسى من كل التجارب الماضية لكن ما سمعناه واطلعنا عليه في اللقاء يبعث الأمل في نفوسنا بأن هذا الجيل الشاب، سيتسلم زمام المبادرة وسينهض بلبنان

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