ميقاتي: تحيّة من القلب وشكر الى السيدة بهية الحريري على كل العمل الذي تقوم به في كل المجالات التربوية وعلى ما انجزته خلال مسيرتها النيابية وعملها كرئيسة للجنة التربية النيابية لاعوام عديدة

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