ميقاتي: لقد وضعنا التربية في أولوية اهتماماتنا وخصصنا لهذا الأمر لقاءات وطنية تشاورية عقدت في السراي بمبادرة ومتابعة من السيدة بهية وبالتعاون مع وزير التربية الدكتور عباس الحلبي ولجنة التربية

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