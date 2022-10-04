ميقاتي: لقد تابعنا ووزير التربية القمة التربوية في نيويورك على هامش قمة رؤساء الدول وحصلنا على التزامات دولية ووعود نأمل الإيفاء بها لتوفير حوافز إضافية للمعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني

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