ميقاتي: لن نقبل بانهيار أي مؤسسة تربوية أو جامعية بل سنسعى إلى تعزيزها بكل قوة ولبنان ملتزم بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على أرضه بدعم دولي وأممي

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