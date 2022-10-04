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ميقاتي: لن نقبل بانهيار أي مؤسسة تربوية أو جامعية بل سنسعى إلى تعزيزها بكل قوة ولبنان ملتزم بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على أرضه بدعم دولي وأممي

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:09
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ميقاتي: لقد تابعنا ووزير التربية القمة التربوية في نيويورك على هامش قمة رؤساء الدول وحصلنا على التزامات دولية ووعود نأمل الإيفاء بها لتوفير حوافز إضافية للمعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني
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