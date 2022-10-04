رئيس جمعية المودعين حسن مغنية يدخل إلى بنك بيبلوس في صور لاستلام الوديعة من المودع علي حسن حدرج الذي احتجز رهائن وذلك بعد إنتهاء المفاوضات على أن يسلم بعدها نفسه إلى القوى الأمنية

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