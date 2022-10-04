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ميقاتي: نلتقي اليوم والوطن في مرحلة انتقالية دقيقة حافلة بالتحديات والمحطات السياسية لعل اهمها استحقاق ترسيم حدودنا البحرية الجنوبية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:10
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