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ميقاتي: اتفاق الطائف هو أفضل من الفوضى والديماغوجية وهو الإطار الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة مع التشديد على تطبيق كل بنوده

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:11
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