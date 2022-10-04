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ميقاتي: ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:12
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المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة
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04/10/2022 21:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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