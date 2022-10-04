Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نأمل أن نخرج من تلك التحديات التي نواجهها مع كل العالم والأساس في ذلك يكون من خلال التعاون بين الجميع

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: أعداؤنا يسعون لتحقيق غاياتهم وأهدافهم من خلال افتعال النزاعات والحروب حول العالم والدول التي تختار تقرير مصيرها تتعرض لضغوط كبيرة
lebanon 24
04/10/2022 21:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: انتخاب رئيس جديد لا يشكل الحل الكامل ولكنه مدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان.
lebanon 24
04/10/2022 21:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها في نيويورك شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات واكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب اجرائها في الموعد المحدد
lebanon 24
04/10/2022 21:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة: العالم يمرّ بصراعات تثير قلقنا جميعاً وأفضل مكان للتداول بشان تلك التحديات هي قاعة منظمة الأمم المتحدة
lebanon 24
04/10/2022 21:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:01 | 2022-10-04
14:01 | 2022-10-04
13:57 | 2022-10-04
13:56 | 2022-10-04
13:38 | 2022-10-04
13:23 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website