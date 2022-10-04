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زعيم إقليم دونيتسك الموالي لموسكو يُعلن أن القوات الأوكرانية انسحبت من بعض المناطق في محيط باخموت

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:54
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