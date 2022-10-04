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وزير الدفاع البريطاني: سنُمدّد نشر أنظمة الدفاع الجوي في بولندا فترة إضافية

Lebanon 24
04-10-2022 | 06:29
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